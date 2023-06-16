В Таганроге на выходных ожидается жаркая и пасмурная погода

В городе будет пасмурно и дождливо
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Гостей и жителей Таганрога на выходных ждет пасмурная и жаркая погода. Об этом сообщает «Гисметео».
В субботу, 17 июня, в Таганроге ожидается переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Вечером в приморском городе также прогнозируются осадки, а температура воздуха составит +21 градус.
В воскресенье, 18 июня, синоптики прогнозируют целый день пасмурную погоду, но без осадков. Днем воздух прогреется до +26, а вечером столбики термометров покажут +24.
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