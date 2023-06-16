В Ростовской области с 16 по 17 июня прогнозируют ливень с градом и грозой

Непогода накроет донской регион в ближайшие часы Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. По данным регионального ГУ МЧС, вечером 16 июня и в течение суток 17 июня ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

В некоторых муниципалитетах Дона пройдут мощные дожди, возможен град и гроза. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду. Местным жителям стоит быть особенно осторожными и внимательными на улице. По возможности, поездки на дальние расстояния лучше отложить и остаться дома.

Пешеходам рекомендуют обходить стороной старые деревья, провода, рекламные щиты и хлипкие конструкции. Автомобилистам необходимо позаботиться о парковке транспорта: оставить его на специальной площадке.

Во время грозы необходимо закрыть все окна и двери в помещении, а также отключить от сети все электроприборы. Это снизит вероятность попадания молнии.

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