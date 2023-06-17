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НовостиОбщество17 июня 2023 8:07

В Ростове в автобус № 1 врезалась машина такси

Авария произошла на улице Белоусова
Дмитрий Кутепов
В аварии пострадал водитель такси, его отвезли в больницу.

В аварии пострадал водитель такси, его отвезли в больницу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 16 июня, в 16.45 в Ростове, на улице Белоусова, произошло ДТП с участием автобуса № 1 «Суворовский — Центральный рынок» и легкового автомобиля «Лада Гранта», сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.

По предварительным данным, авария произошла, когда 48-летний водитель такси начал отъезжать по улице Белоусова, его машина столкнулась с автобусом № 1.

Во время аварии, хоть автобус и был на маршруте, в нем находился только 33-летний водитель. С травмами в больницу доставили водителя такси.

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