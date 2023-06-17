По делу экс-главы минздрава Ростовской области озвучили показания еще одного свидетеля

Показания зачитывали из-за болезни свидетеля. Фото: Артем КИЛЬКИН

По делу экс-главы минздрава Ростовской области Татьяны Быковской зачитали показания советника президента региональной Торгово-промышленной палаты (ТПП), эксперта Юрия Корнюша. Сам он не смог присутствовать лично на заседании из-за болезни, сообщает «Блокнот — Ростов».

В показаниях 2020 года эксперт рассказал следователю, как проходила экспертиза по определению стоимости вывоза медицинских отходов в области, которая легла в основу определения цены закупки.

Ранее по этому делу дал показания президент региональной Торгово-промышленной палаты Николай Присяжнюк. Он также рассказал, как проходило составление экспертизы по расчету стоимости вывоза и утилизации медотходов.

Напомним, что Татьяну Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства при предоставлении услуг по вывозу и утилизации медотходов «Центром-100».

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