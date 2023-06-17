Губернатор Ростовской области остался доволен работой Валерия Карпина

Губернатор отметил, что Валерий Карпин создал команду из молодых ребят и без легионеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев остался доволен работой главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина. Об этом он сообщил ТАСС на Петербургском экономическом форуме.

Он подчеркнул, что Валерий Карпин создал команду из молодых ребят и без легионеров.

Также Василий Юрьевич отметил, что считает успешными итоги чемпионата России, на котором клуб занял четвертое место, хоть и немножко не хватило до медалей.

Напомним, что также губернатор сообщил, что долги клуба перед сотрудниками планируют покрыть за счет летней продажи игроков. Сейчас задолженность составляет один-два месяца.

Еще на один сезон за желто-синих будет выступать полузащитник Хорен Байрамян, продливший контракт. За клуб он провел 176 игр, забив 11 мячей. При этом ростовчане попрощались с нападающим Дмитрием Полозом, который за 242 игры забил 58 голов.

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