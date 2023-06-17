В Ростовской области из администрации уволили одного из купавшихся в чане с молоком

работник администрации лишь признал вину, а также пообещал главе поселения исправиться. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Глава администрации сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области уволил подчиненного, который попал на видео во время купания в чане с молоком. Об этом сообщает «Радио Спутник».

— При просмотре одна реакция — стыд, — отметил глава поселения.

О причине купания мужчина не сообщил, лишь признал вину, а также пообещал исправиться. Других слов для главы он не нашел.

Напомним, что один из купавшихся раньше работал в МВД, но был уволен. Второй — фермер, у которого в цеху и проходило все.

После того, как видео вызвало широкий резонанс, проверкой крестьянско-фермерского хозяйства занялись надзорные ведомства — прокуратура, минсельхоз и Роспотребнадзор.

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