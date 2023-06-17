В Ростовской области осудили мигранта, не сообщившего о желании знакомого стать террористом

Решение суда еще не вступило в силу и у мужчины еще есть время на его обжалование. Фото: Андрей АБРАМОВ

В пятницу, 16 июня, Неклиновский районный суд Ростовской области признал виновным иммигранта, которого обвиняли по статье Уголовного кодекса России «Несообщение о преступлении».

Как выяснили в суде, в 2021 году мужчина обратился к знакомому за помощью, который был в Таджикистане и намеревался вступить в ряды террористической организации, но получил отказ. При этом в правоохранительные органы он не сообщил о намерении знакомого стать террористом, хотя по законы был обязан.

Суд приговорил мужчину к штрафу 10 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в силу и у мигранта еще есть время на его обжалование.

Напомним, что в Новочеркасске суд приговорил предпринимателя к пяти годам лишения свободы, а также штрафу 200 тысяч рублей за поставку некачественного оборудования на Нововоронежскую атомную электростанцию.

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