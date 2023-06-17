ФК «Ростов» продлил до 2028 года контракт с Кириллом Щетининым

Полузащитник Кирилл Щетинин забил за «Ростов» семь мячей.

Футбольный клуб «Ростов» продлил до 2028 года контракт с полузащитником Кириллом Щетининым, сообщили в пресс-службе желто-синих.

Щетинин, выступая в прошлом сезоне за основной состав клуба, провел 52 игры и забил семь мячей.

Отметим, что полузащитник, который перешел в «Ростов» из московского «Локомотива», в 2018 году был признан лучшим игроком Москвы 2002 года рождения.

Напомним, что сейчас в «Ростове» идет время трансфера, когда обновляется состав команды. Клуб попрощался с нападающим Дмитрием Полозом, который принес ростовчанам 58 голов. При этом на один сезон продлили контракт с полузащитником Хореном Байрамяном, реализовавшим 11 мячей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев остался доволен результатами клуба по итогам турнирного сезона, на котором «Ростов» занял четвертое место. Также его устраивает работа главного тренера Валерия Карпина, который обходится без легионеров, набирая молодежь.

Также Василий Юрьевич пообещал погасить долги перед клубными работниками, перед которым накопилась просрочка в один-два месяца. Сделают это за счет продажи игроков.

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