нападение на девушек произошло в ночь с 12 на 13 июня, а также вечером 13 июня Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ростове на Сельмаше местные жители организовали ночное патрулирование из-за сообщений о нападениях на девушек. Информация об этом появилась в соцсетях.

Мужчины решили добровольно заняться патрулированием улиц Сельмаша. Таким образом они отреагировали на два сообщения о нападении на девушек.

Перед началом обхода улиц района мужчины собираются в 23.00 у ДК «Ростсельмаш».

Напомним, ранее в соцсетях была информация о нападении на девушек на Сельмаше в ночь с 12 на 13 июня, а также вечером 13 июня. Пострадавшие отметили неадекватное поведение мужчины, а также что его рост около 175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет во все черное.

«КП-Ростов-на-Дону» обратилось в полицию по поводу сообщений о нападениях. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию об этом.

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