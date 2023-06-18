В рамках акции «Сад памяти» телебашня Ростова станет зеленой

В прошлый раз, в День России, телебашня была окрашена в цвета российского флага. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 18 июня, с 21.00 до 22.00 в Ростове в рамках участия в эколого-патриотической акции «Сад памяти» сменят подсветку телевизионной башни города на зеленую. Об этом сообщает газета «Наше время».

Также на ней появится надпись «Сад памяти».

В рамках проведения акции, приуроченной к Дню памяти и скорби, высаживают деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Ожидается, что по всей стране в общей сложности будет высажено около 27 миллионов деревьев, что позволит сохранить память о каждом погибшем в течение четырех лет войны.

Сегодня, в завершение акции, запланирована высадка последнего дерева.

Напомним, 12 июня, в День России, ростовскую телебашню окрасили в цвета российского флага.

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