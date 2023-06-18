При попытке продать дом житель Ростова лишился полумиллиона рублей

Мужчина заметил пропажу денег из уведомления банка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове злоумышленники похитили у местного жителя 550 тысяч рублей, когда тот пытался продать свой дом. Об этом сообщили в главке донской полиции.

34-летний ростовчанин рассказал полицейским, что на одном из сайтов выставил объявление о продаже своего дома, после чего ему позвонил потенциальный покупатель. Они договорились, что покупатель перечислит на счет задаток. Для этого звонивший узнал реквизиты банковской карты.

Дожидаясь получения задатка, мужчина заметил уведомление банка, что с его счета списали 550 тысяч рублей. После этого он попытался позвонить покупателю, но телефон его был выключен.

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