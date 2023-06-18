В Ростовской области в лобовом столкновении легковушки и мотоцикла один человек погиб, еще один пострадал

ДТП произошло в Новочеркасске. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Шахтах Ростовской области один человек погиб при столкновении легковушки и мотоцикла. Происшествие случилось ночью 17 июня на улице Искра, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» поворачивал налево. Он не пропустил мотоциклиста, который двигался со встречного направления. В результате транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла получил травмы. Его 26-летний пассажир скончался по дороге в больницу.

Напомним, в Новочеркасске 17 июня произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадал шестилетний ребенок.

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