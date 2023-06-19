В Ростове 19 июня синоптики прогнозируют облачность и +28

Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с облачности и +28. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В понедельник, 19 июня, в донской столице ожидается весь день облачная погода, но без осадков. Днем будет жарко до +28 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +22. Скорость ветра в этот день достигнет 10 метров в секунду.

Во вторник, 20 июня, синоптики обещают солнечную погоду и +27.

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