В Ростовской области без вести пропал 85-летний дедушка с потерей памяти

Пожилого мужчину разыскивают третий день. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области разыскивают 85-летнего мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении Виктора Пузанова ничего не известно несколько дней. Об этом сообщает "ЛизаАлерт".

Пенсионер живет в хуторе Атамано-Власовка Родионово-Несветайского района. Днем 17 июня он ушел из дома. Дедушка не вернулся ни к вечеру, ни на следующее утро. Родственники стали беспокоиться: у Виктора может быть потеря памяти. Поэтому они тут же бросились на поиски, но все безуспешно. Тогда близкие написали заявление в полицию. Вскоре подключились волонтерские отряды.

Виктор - худой мужчина среднего роста (около 170 сантиметров), у него темно-русые с проседью волосы и серо-зеленые глаза. Последний раз его видели в светло-серой рубашке с длинным рукавом, красно-синих клетчатых брюках, белой кепке и коричневых тапках. С собой дедушка взял трость серого цвета.

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