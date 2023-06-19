Ростовчане сообщили об утонувшем на одном из пляжей четырехлетнем ребенке

Водолазы достали тело мальчика на берег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону утонул 4-летний мальчик. Трагедия произошла на одном из пляжей 18 июня, сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, родители приехали отдохнуть вместе с детьми. Во время отдыха малыш направился к водоему. В какой-то момент родители увидели, что ребенка нет. Они начали искать мальчика по всему пляжу. Затем на место происшествия вызвали спасателей. Водолазы нашли тело мальчика в воде. Медикам оставалось констатировать смерть малыша.

Официальной информации о случившемся пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области спасли мужчину, который едва не утонул на глазах у сына

Отец и сын заплыли за буйки на надувном матрасе

(Подробности)