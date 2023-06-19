В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с отключения электричества

Причиной отключений стали работы с техническим обслуживанием оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчан ждут массовые отключения электричества с начала рабочей недели. Об этом сообщили в «Донэнерго».

Так, 19 июня с 9 до 15 часов отключения запланированы по адресам: проспект Ленина, №№ 19-57, улицы Освобождения, №№ 53-141, Профинтерна, №№ 3-9, 2-10.

С 9 до 16 часов отключения ожидаются в переулке Краснофлотском, №№ 22 Е, 4Д, 4Ж, 4Г и на улице Искусственной, № 29.

Также с 9 до 17 часов отключения запланированы в домах по адресам: площадь Толстого, №№ 7, 2А, 4Б, 6А, Свободы, №№ 7/2 и Комсомольской, № 4Б.

А с 10:00 до 12:00 без электричества останутся жители улицы Благодатной, №№ 179, 181, 168, 168/1, 168/2, 168/3 и переулка Чеканном, № 29/32. До 16:00 электроэнергии не будет в домах на улице 2-й Пятилетки, № 4/1; Немировича-Данченко, №№ 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4 и в переулке Дальнем, № 19.

Причиной отключений стали работы с техническим обслуживанием оборудования.

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