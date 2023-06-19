Первичную медпомощь в Ростове-на-Дону оказывают более 10 тысяч специалистов

Труд врача требует милосердия, отзывчивости и мужества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первичную медпомощь в Ростове-на-Дону сегодня оказывают более 10 тысяч специалистов. Об этом в Telegram рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Труд врача требует милосердия и отзывчивости, мужества, готовности рисковать собой. Не успев перевести дух от борьбы в период пандемии, вы вновь на передовой. Работаете в пунктах временного размещения, в госпиталях приграничных территорий, - отметил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер поздравил специалистов с профессиональным праздником, который отметили 18 июня.

- Спасибо за ваш нелегкий, но такой нужный труд. Желаю вам и вашим семьям: мира и благополучия, успехов, крепкого здоровья, - написал Алексей Логвиненко.

Руководитель ростовской администрации добавил, что сейчас при поддержке губернатора «проводится большая работа по капремонту зданий больниц и поликлиник, оснащению лечебных организаций современной техникой и оборудованием».

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