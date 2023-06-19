В Ростовской области продлили запрет на пребывание в лесах

Гражданам в леса нельзя как заходить, так и заезжать. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области до 7 июля продлили режим ограничения пребывания граждан в лесах из-за пожароопасной обстановки. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов области.

Таким образом гражданам нельзя заходить на территорию лесов, а также въезжать туда на автомобилях. При этом запрет не распространяется на лесопожарные формирования, оперативные службы, пожарные части и патрульные группы муниципалитетов.

В минприроды призвали граждан при обнаружении пожаров в лесах сразу же сообщать об этом по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00.

Напомни, что в Ростовской области лесным инспекторам передали шесть автомобилей повышенной проходимости "Нива".

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