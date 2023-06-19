В Ростовской области подвели итоги Всероссийского конкурса письменных работ «Оживи светофор»

Фото: пресс-служба "Единой России"

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса письменных работ «Оживи светофор» состоялась в экономическом лицее № 14 в донской столице. В конкурсном отборе приняли участие более 100 школьников по всей Ростовской области – ребята подготовили сочинения от лица светофора, рассказывающего о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Лучшими были признаны работы учеников из города Азова, а также Азовского, Егорлыкского, Морозовского, Октябрьского, Орловского и Пролетарского районов Ростовской области. По оценкам членов конкурсной комиссии, участники проявили незаурядные творческие способности при написании своих работ.

К гостям церемонии награждения обратился председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Сергей Лиманов. Он отметил, что проект с готовностью поддерживает мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

«Правительство Ростовской области и донская «Единая Россия» уделяет большое внимание безопасности дорожного движения в регионе. И благодаря подобным творческим конкурсам, социальным акциям уже с детства закладываются основы правильного поведения на дорогах», - подчеркнул Сергей Лиманов.

К поздравлениям победителей и призеров конкурса присоединился депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, член общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги» Магомед Дарсигов. По его словам, такие мероприятия способствуют приобщению донских школьников к ЮИДовскому движению, которое также поддерживает проект.

«По масштабности ЮИД можно сравнить с пионерским движением. Ребята, участвующие в отрядах юных инспекторов движения, ведут серьезную и ответственную работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди своих сверстников. Думаю, что и взрослым есть чему у них поучиться», - рассказал Магомед Дарсигов.

Добавим, одной из важных задач партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Проект также активно поддерживает движение ЮИД Дона, в задачи которого входит повышение уровня знаний и развитие навыков безопасного поведения на дорогах среди молодежи. Задачи повышения безопасности детства в школе, на улице, на отдыхе, на транспорте отражены и в народной программе партии.