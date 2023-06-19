В Таганроге и Ростове оказались самые грязные водоемы

В этих водоемах купаться не рекомендуется Фото: Лейла МИРИШОВА

В Таганроге и Ростове-на-Дону оказались самые загрязненные водоемы в области. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Так, специалисты отобрали 60 проб на паразитологические и 8 проб на вирусологические показатели. Из них 28% отобранного материала не соответствовали норме по микробиологическим показателям. Купаться в такой воде не рекомендуется. Плохие показатели оказались и в водоемах Неклиновского, Куйбышевского и Матвеево-Курганского районов. Отметим, что пробы на микробиологические показатели отбираются специалистами с мая по октябрь. С начала 2023 года на анализ было отправлено 200 проб воды.

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