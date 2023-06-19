В Таганроге полицейские задержали выпивавших и ругавшихся матом на детской площадке

Мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В городе Таганроге Ростовской области полицейские задержали молодых мужчин, которые распивали спиртное на детской площадке. Об этом сообщили в донском главке ведомства.

Мужчин не смущало то, что на площадке были дети и их родители. Прохожего такое возмутило и он им сделал замечание, но в ответ были только мат и агрессия. Мужчина не стал с ними дальше спорить, а просто сообщил об этом в полицию.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал любителей горячительный напитков. В отношении них составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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