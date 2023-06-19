В Ростовской области в ПВР разместили 7 жителей Белгородской области

На Дону приняли людей, которые были вынуждены были покинуть свои дома Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовскую область прибыли семь жителей Белгородской области, которые вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

- На сегодняшний день прибыло 7 человек, из которых четверо - дети. Размещены в ПВР (пункт временного размещения. - Ред.), - прокомментировал Сергей Тюрин.

Представитель донского правительства напомнил, что меры поддержки, которые с 19 февраля 2022 года оказывают жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, распространены и на граждан, прибывающих из Белгородской области.

Напомним, ранее отдельные территории Белгородской области оказались под обстрелом.

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