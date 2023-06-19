Следователи начали проверку после гибели двух детей на водоемах в Ростовской области

После проверки будут приняты процессуальные решения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области начали выяснять обстоятельства гибели двух мальчиков 4 и 12 лет. По предварительным данным, дети утонули. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома России по донскому региону.

- Сейчас проводятся проверки, после этого будут приняты процессуальные решения, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что 4-летний малыш умер на одной из баз отдыха Ростова-на-Дону. В СК предполагают, что родители отвлеклись и не уследили за ребенком, который зашел в водоем. В этом случае следователь уже осмотрел место происшествия, назначено судебно-медицинское исследование.

12-летний подросток также отдыхал с родителями, но уже на берегу реки вблизи станицы Старочеркасской. Мальчик зашел в воду в необорудованном для купания месте и пропал. Сейчас ведутся поиски тела школьника.

Добавим, обе трагедии произошли 18 июня 2023 года.

Сотрудники СК напоминают: около водоемов всегда нужно соблюдать правила безопасности. Отдыхать можно только на оборудованных пляжах.

За детьми необходимо постоянно присматривать. Если ребенок не умеет плавать, на нем должны быть жилет, круг или нарукавники. Нырять без проверки дна нельзя. Кроме того, очень опасно заплывать далеко за буйки.

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По словам местных жителей, ребенок отдыхал вместе с родителями (подробности)