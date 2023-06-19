В Ростовской области профинансируют строительство крупного тепличного комплекса

Фото: предоставлено пресс-службой банка

«Россельхозбанк» профинансирует строительство крупного тепличного комплекса по выращиванию огурцов в Ростовской области. Соответствующее соглашение было подписано председателем правления банка Борисом Листовым, губернатором региона Василием Голубевым и генеральным директором тепличного комплекса «Ольгинский» Алексеем Ли. ТК «Ольгинский» общей площадью 33 гектара построят в одноименной станице Аксайского района. На сегодня это один из крупнейших тепличных проектов банка в Ростовской области. Ввести в эксплуатацию его запланировано в третьем квартале 2025 года.

Новый комплекс должен обеспечит работой более 600 жителей региона, приносить 43 тысячи тонн огурцов каждый год и около 440 миллионов рублей налоговых поступлений в бюджет Ростовской области ежегодно.

- В Ростовской области – южной житнице страны – «Россельхозбанк» работает с самого начала своей деятельности. В регионе мы профинансировали 73 инвестпроекта, 63 из них – в агропромышленном комплексе, при этом 51 объект уже введен в эксплуатацию, - прокомментировал Борис Листов. - Ростовская область является одним из ведущих регионов России по сельхозпроизводству и лидером по объемам агроэкспорта, сохраняя потенциал для дальнейшего роста. Строительство тепличного комплекса «Ольгинский» должно стать важным этапом в реализации этого потенциала. Со своей стороны наш банк окажет проекту комплексную банковскую и экспертную поддержку.

- Это действительно масштабный проект. Продукция овощеводства востребована. Технологии будут применяться последние. Налажен хороший контакт с банком, мы партнеры. У нас действует соглашение о сотрудничестве, и я надеюсь, с нашими коллегами мы активно в эту работу включимся. Будем сопровождать проект, и совсем скоро увидим результат, – уверен Василий Голубев.