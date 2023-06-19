В Ростовской области женщина разбила полицейскому камнем голову

В Ростовской области женщина швырнула камень в наряд полиции, приехавший на вызов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Шахтах Ростовской области шумная вечеринка закончилась для веселой хозяйки дома проблемами. Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 46-летняя женщина закатила застолье, пригласив много гостей. Во время встречи с одним из приятелей у женщины произошел конфликт.

Ссора набирала обороты, и тогда дончанка вызвала полицию. Но к приезду наряда она до того разошлась, что стала метать камни в гостей и нечаянно попала в лейтенанта.

Булыжник угодил прямо в голову оперативнику.

- Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, - сообщил источник издания.

Не исключено, что теперь в отношении женщины возбудят дело за применении насилия в отношении представителя органов власти.

- По данному факту идет проверка, - добавил собеседник.

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