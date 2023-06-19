В Таганроге планируют изменить график движения автобуса № 911

Маршрут ранее сделали межмуниципальным
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Таганроге рассмотрят возможность изменения графика движения автобуса № 911 «Греческие Роты - Центральный рынок». К такому решению пришли на совещании у замглавы донского Минтранса Дмитрия Беликова. Об этом в соцсетях сообщила депутат городской думы Лариса Овсиенко.
- Решили рассмотреть возможность изменения графика, по предложению жителей, с учетом заезда нескольких маршрутов на СНТ «Ягодка». Автобусов пока хватает, - проинформировала Лариса Овсиенко.
Представитель городской думы подчеркнула, что все вопросы относительно маршрута № 911 находится под постоянным контролем властей.
- Страсти не утихают, но причина одна - надзорные органы запретили муниципальный маршрут, и Минтранс был вынужден провести конкурс на межмуниципальный. Законность этой меры подтвердили в прокуратуре. Предвижу возражения, что Роты - это город, конечно город, но протяженность направления намного дальше, проходит за городской чертой, - пояснила Лариса Овсиенко.
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