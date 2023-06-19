По трассе М-4 «Дон» пройдет автопробег «Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта» на 3,5 тысячи км

Автопробег пройдет по трем главным летним федеральным трассам России. Фото: ru.freepik.com

Масштабный автопробег по маршруту «Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта» в августе планирует организовать Сбер. Дистанцию протяженностью 3607 километров преодолеют в том числе российские журналисты и блогеры.

Участники автопробега проедут по трем главным летним федеральным трассам России - «Нева», «Дон» и «Таврида», посмотрят десятки достопримечательностей и мест семейного отдыха в северной столице, в Москве, Воронеже, Ростове, Краснодаре и в Крыму.

Организаторы объясняют, что проект создан для развития внутреннего туризма и призван показать путешественникам, как много объектов культурного наследия можно увидеть в регионах России. Лейтмотив проекта — сохранение исторической памяти об Ольденбургах – одной из самых известных аристократических династий, внесшей огромный вклад в развитие российских территорий.

Финальная точка автопробега — Ливадийский дворец-музей, который раньше был резиденцией российских императоров и являлся любимым местом отдыха семьи Ольденбургских.

- Идеи проектов родились в Черноземье, - рассказала Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер. - Наша главная цель – познакомить как можно большее количество жителей России с историей и традициями, которыми богат каждый регион. Мы уверены, что участники пробега во время путешествия смогут не только поделиться яркими впечатлениями, эмоциями, но и насладиться поездкой к морю.

На его базе путешественники найдут информационно-навигационную страницу, которая поможет путешественникам узнать о туробъектах на маршруте и проложить самый удобный путь. Рекомендации будут формироваться по геолокации путешественников.