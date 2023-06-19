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НовостиОбщество19 июня 2023 15:46

В Ростове на Театральном собираются построить ЖК с образовательным центром и паркингом

Проект вынесли на общественные обсуждения
Ангелина СКИБА
Планируемая застройка представляет собой отдельно стоящие многоквартирные дома

Планируемая застройка представляет собой отдельно стоящие многоквартирные дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент архитектуры Ростова-на-Дону вынес на общественное обсуждение проект застройки 13 га в центре города. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации донской столицы.

Преобразить собираются участок, расположенный в границах: проспект Театральный - Текучева - Крепостной - полоса отвода железной дороги. Предполагается возведение жилья, образовательного комплекса и автостоянки.

- Планируемая застройка представляет собой отдельно стоящие многоквартирные дома, состоящие из нескольких секций, объединенных между собой пространствами автостоянок. Вся застройка - комплекс многоквартирных жилых домов, - говорится в документации.

Максимальная планируемая площадь будущих квартир составит 186 тысяч кв. метров. В образовательный комплекс войдут детсад на 200 мест и школа на 500 мест. Стоянки для авто должны иметь от 600 до 900 машино-мест. Предложения и замечания в период общественных обсуждений будут принимать с 15 по 22 июня 2023 года.

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