Северный и район «Темерник» в Ростове останутся без горячей воды в июле

Гидравлические испытания коммуникаций проводят ежегодно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 3 по 14 июля на Северного, в районе «Темерник», а также на улицах близи проспекта Ленина отключат горячую воду. Это сделают в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей, сообщает компания «Ростовские тепловые сети».

Горячей воды не будет:

На Северном: Капустина - Пацаева - Бульвар Комарова - Стартовая - Планетная - Орбитальная - Венеры - Каракумская - Королева - Космонавтов - Волкова;

В районе «Темерник»: Лелюшенко - Миронова - Думенко;

В районе проспекта Ленина: Нансена - Ахтарский - Текучева - Мечникова - Стадионная - Шеболдаева - Ленина - Профинтерна - Ярослава Галана - Ларина - Погодина - Нариманова - Нагибина - Новаторов - Врубовая - Актюбинский.

- После завершения работ горячую воду вернут. Сроки подключения могут измениться при обнаружении новых дефектов, - разъяснили в «РТС».

Напомним, гидравлические испытания коммуникаций проводят ежегодно для подготовки к зимнему периоду.

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