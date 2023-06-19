Ростовская область вошла в топ-10 по увеличению числа незаконных свалок в 2022 году

Ростовская область заняла восьмое место в антирейтинге среди других городов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ростовская область попала в топ-10 по увеличению числа незаконных свалок в 2022 году. Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным экспертов, за 2022 год число свалок в донском регионе увеличилось на 70, а общее число мусорных очагов составило 179.

Ростовская область заняла восьмое место в антирейтинге среди других городов. Лидером стал Крым – увеличилось на 150 свалок. Второе место забрал Хабаровский край, там прибавилось 143 мусорных очага. Третье место досталось Ставропольскому краю, где свалок стало больше на 111.

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