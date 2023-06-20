В Ростове-на-Дону глава комитета «Опоры России» получил условно и штраф за многомиллионную аферу

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове главу комитета «Опоры России» осудили за незаконные финансовые операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Оперативники установили, что подсудимый также был директором и учредителем компании «Изобилие». Он решил предоставить сведения в банк о стоимости залогового имущества в размере 135 млн рублей при реальной цене 1,3 млн. Затем он вывел деньги, а компанию объявил банкротом. Вскоре о его махинациях узнали правоохранители. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Он полностью признал свою вину в зале суда. Его приговорили к одному году условно и штрафу в сто тысяч рублей.

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