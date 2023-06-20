Ростовчан 20 июня ждет солнечная и жаркая погода

В городе будет солнечно и жарко Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону ожидается солнечная и жаркая погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

Так, во вторник, 20 июня, в донской столице целый день будет солнечно. Днем столбики термометров покажут до +27 градусов. Вечером станет прохладнее до +22. Порывы ветра в этот день достигнут восьми метров в секунду.

Отметим, что уже в среду, 21 июня небо в городе вновь затянут облака.

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(Подробности)