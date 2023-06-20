Трамвай не будут курсировать с 13 до 16 часов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Таганроге на три дня приостановят движение пяти трамваев. Об этом предупреждают городские власти.
- 21, 23 и 24 июня с 13 до 16 часов перестанут курсировать трамваи № 1, 4, 6, 8 и 9, - говорится в сообщении.
Власти уточнили, что временные ограничения связаны с техническими работами, которые необходимо провести.
Напомним, ранее стало известно, что в приморском городе планируют изменить график движения автобуса № 911.
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