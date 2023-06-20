В Ростове на суде украинский боевик Мурыга признал свою вину

Его обвиняют в участии в вооруженном формировании
Фото: Лейла МИРИШОВА
Участник украинского нацбатальона «Айдар»* Денис Мурыга выступил с последним словом в Южном окружном военном суде. Его обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании.
Он рассказал, что согласен с обвинением и полностью раскаивается в содеянном. Мурыга признался, что пошел служить из-за нужды.
— Хочу сказать, что ввиду жизненных обстоятельств, потеряв работу, не имея постоянного места жительства, материальных средств к существованию, я принял решение пойти служить в Вооруженные силы Украины, - рассказал подсудимый.
Он попросил у суда снисхождения, так как его родители преклонного возраста, а у супруги есть проблемы со здоровьем, и она одна воспитывает их несовершеннолетнюю дочь.
Суд назначил оглашение приговора на 20 июня в 9:30.
*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.
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