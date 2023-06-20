В Ростовской области почти 100 выпускников стали стобалльниками

В Ростовской области увеличилось количество стобалльников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку, а также математике базового и профильного уровней. Экзамены сдали 16 тысяч выпускников, сообщает сайт донского правительства.

Знания по русскому языку подтвердили 14,6 тысячи ребят, из которых 2,8 тысячи получили 80 и более баллов. 40 юношей и девушек оказались стобалльниками.

Математику сдали 7,7 тысячи выпускников, из них 97 % успешно справились с заданиями. ЕГЭ по математике профильного уровня написали 6,7 тысячи человек, из которых 447 набрали 80 и более баллов. 12 школьников получили по 100 баллов.

Отметим, речь идет идет о результатах экзаменов, которые прошли в основной период.

- Число стобалльников растет. Известно о 96 выпускниках с высшими баллами по географии, литературе, химии, русскому языку и математике профильного уровня. Ребята из Ростова и Таганрога сдали два предмета с наивысшим результатом и заработали по 200 баллов, - рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Следующие результаты госэкзаменов должны озвучить не позднее 21 июня.

Школьники, которые не смогли набрать минимальное количество баллов, смогут прийти на пересдачу в резервные сроки основного периода. Те, у кого неудовлетворительная оценка будет по двум предметам, пересдавать будут в дополнительный период в сентябре.

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