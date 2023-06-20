Футболист Алексей Ионов вернулся в ФК «Ростов»

Последние три сезона игрок провел в ФК «Краснодар» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футбольный клуб «Ростов» снова заключил контракт с полузащитником Алексеем Ионовым. Об этом говорится на сайте донской команды.

Спортсмен теперь будет выступать в составе ростовчан в течение двух лет.

Напомним, последние три сезона футболист провел в ФК «Краснодар», отличившись за этот период 13 раз. До этого Алексей Ионов был игроком ФК «Ростов», он участвовал в 87 матчах, в которых забил 18 мячей.

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