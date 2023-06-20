Мошенники стали рассылать фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В разгар туристического сезона ВТБ зафиксировал мошенническую активность, связанную с предложениями оценить бронирование отелей. Клиенты получают их в СМС-рассылке от злоумышленников. Предлагаемые ссылки ведут на фишинговый сайт, созданный для кражи персональных данных и денежных средств.

Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку в своем новом гибридном сценарии. Они создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking. Ссылка из сообщения ведет на телеграмм-канал, где доверчивым гражданам уже предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах» и обещают крупные доходы до десятков тысяч рублей в день. Достаточно лишь пройти предварительную регистрацию и внести определенную сумму. Однако, вывести «заработанные» деньги клиенты уже не смогут.

- Данный прием аналогичен схеме по приему на «работу» в различные маркетплейсы. Основная цель – выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы. Чтобы обезопасить себя и защититься от подобных атак, мы рекомендуем не реагировать на подозрительные спам-рассылки, не участвовать в групповых чатах, участники которых вам не знакомы и в целом воздерживаться от общения с незнакомыми людьми в интернете и мессенджерах. При любых подозрительных действиях наши клиенты могут оперативно сообщать информацию в наш онлайн-чат. Это поможет предотвратить мошеннические схемы и обеспечить безопасную цифровую среду для всех, – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Также специалисты отмечают, что мошенники часто рассылают клиентам СМС-сообщения от имени банка, имитируя официальную рассылку и предлагая перейти по ссылке, чтобы принять участие якобы в опросе качества за вознаграждение. Делать этого ни в коем случае нельзя.