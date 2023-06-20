В Ростове-на-Дону разработают программу по ремонту внутриквартальных проездов

Участки будут приводить в порядок по обращениям ростовчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону собираются разработать программу по ремонту внутриквартальных проездов. Этот вопрос обсудили на заседании городской думы, сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Очень важно сформировать программу на будущее. С каждым годом при наличии средств будем наращивать объемы ремонта. В первую очередь, приведем в порядок участки по обращениям ростовчан, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер отметил, что в 2023 году в Ростове «впервые за много лет смогли выделить деньги на внутриквартальные проезды».

Капитальное обновление оценили в 83,4 млн рублей. Устранить дефекты должны на общей площади в 52 тысячи кв. метров. Эти работы планируют провести до зимы.

Добавим, власти также намерены выделить деньги на обустройство дворов. Всего на эти цели потратят 77 млн рублей: 50 млн рублей из областного бюджета, 27 млн - из городского. Предельный размер субсидии на проект - 5 млн рублей. Благоустройство должны завершить до 1 ноября 2023 года.

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