Экс-главу ЖКХ Ростовской области заподозрили еще в 11 эпизодах нарушения закона

Андрея Майера задержали при выходе из СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону бывшего министра ЖКХ региона Андрея Майера заподозрили в 11 новых эпизодах нарушения закона. В связи с этим бывшего чиновника задержали при выходе из СИЗО. Поступившую информацию подтвердил адвокат Владимир Чесноков.

Ранее Андрея Майера осудили на 3,5 года колонии общего режима по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). После этого утвержденный приговор был обжалован в Ростовском областном суде, решение в инстанции пока не вынесли.

Напомним, разбирательства в отношении бывшего главы МинЖКХ Ростовской области ведутся «в связи с неоправданными тратами при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону».

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