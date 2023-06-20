Экс-главу ЖКХ Ростовской области заподозрили еще в 11 эпизодах нарушения закона

Андрея Майера задержали при выходе из СИЗО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону бывшего министра ЖКХ региона Андрея Майера заподозрили в 11 новых эпизодах нарушения закона. В связи с этим бывшего чиновника задержали при выходе из СИЗО. Поступившую информацию подтвердил адвокат Владимир Чесноков.
Ранее Андрея Майера осудили на 3,5 года колонии общего режима по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). После этого утвержденный приговор был обжалован в Ростовском областном суде, решение в инстанции пока не вынесли.
Напомним, разбирательства в отношении бывшего главы МинЖКХ Ростовской области ведутся «в связи с неоправданными тратами при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону».
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