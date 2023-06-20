В центре Ростова на участке в 13 га запланировали высотную застройку

Также планируют возвести социальную инфраструктуру и стоянки для машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Ростова-на-Дону на участке площадью 13 га собираются построить высотки. Об этом говорится в документации на сайте городской администрации.

Речь идет о жилых зданиях в пределах 23 этажей. Также планируют возвести социальную инфраструктуру и стоянки для машин. Новые объекты должны разместить в границах: проспект Театральный - Текучева - Крепостной - полоса отвода железной дороги.

- Застройка представляет собой отдельно стоящие многоквартирные дома, состоящие из нескольких секций, объединенных между собой пространствами автостоянок. Это комплекс многоквартирных жилых домов, - говорится в документации.

К социальной инфраструктуре относится образовательный комплекс из детсада на 200 мест и школы на 500 мест. Парковки для транспорта будет иметь от 600 до 900 машино-мест.

Добавим, проект застройки власти уже вынесли на общественные обсуждения.

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