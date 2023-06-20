Осадки будут кратковременными Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшие сутки холодный атмосферный фронт принесет в Ростовскую область дожди с грозами и шквалистым ветром. Такой вывод можно сделать из прогноза погоды на сайте Гидрометцентра.

Информацию также подтверждают донские синоптики. Так, 20 июня и до вечера 21 июня местами по региону могут пройти кратковременные осадки. Во время непогоды ветер будет подниматься до 12-14 м/с. Температура воздуха при этом ночью сохранится в пределах +15-20 градусов, днем будет +24-29, в отдельных территориях обещают +32 градуса. В Приазовье ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

22 июня в Ростовской области кратковременные дожди с грозами возможны в темное время суток. Ветер должен быть около 6-11 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +14-19, по северу до +8. Днем столбики термометров установятся на уровне +21-26 градусов, по югу будет до +30.

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