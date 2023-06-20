В Ростовской области завели дело на мужчину, избившего полицейского

Злоумышленника задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя станицы Багаевской. Как сообщили в региональном СУ СКР, 41-летнего мужчину подозревают в применении насилия к сотруднику полиции.

Инцидент произошел в июне. По версии следствия, правоохранителям поступило сообщение о преступлении. Полицейские приехали к предполагаемому месту ЧП - одному из домов на улице Пушкинской. Они решили проверить жилье. Пьяный мужчина, который там находился, увидел правоохранителей и бросился наутек. Полицейские помешали ему. Тогда он несколько раз ударил по голове одного из преследователей. Но избавиться от погони так и не смог. Его задержали.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Семикаракорский районный суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- Установлено, что ранее мужчина был судим за совершение преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, - уточнили в ведомстве.

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(Подробности)