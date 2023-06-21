В Ростове 21 июня синоптики прогнозируют облачность и +27

В городе будет облачно
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону синоптики пообещали облачную погоду и +27 градусов. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».
В среду, 21 июня, в донской столице целый день будет облачная погода, но без осадков. Днем будет жарко до +27 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +22 градусов. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.
Отметим, что 22 июня в Ростове ожидается переменная облачность и также +27 градусов.
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