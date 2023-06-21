В Кашарском районе произошел пожар в производственном помещении маслоцеха

Пожар удалось потушить за полчаса
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В слободе Кашары произошел пожар в помещении маслоцеха. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 19 июня на улице Степана Товстика.
По предварительной информации, помещение начало полыхать около 9:30. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Пламя охватило порядка 150 квадратных метров. Полностью удалось потушить маслоцех спустя полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте ЧП работали восемь спасателей и две единицы спецтехники.
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