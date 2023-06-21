В Ростовской области на аварийных участках дорог увеличат число видеокамер

Наиболее частой причиной аварий является отвлечение водителей от управления автомобилем. Фото: Архив "КП"

В Ростовской области увеличат число видеокамер на аварийных участках дорог. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Планируется закупить еще 20 комплексов фотовидеофиксации. Причиной стал рост числа ДТП на дорогах региона. Специалисты предположили, что это происходит из-за увеличения потока грузовиков в ЛНДНР и Крым.

В Ростовской области прорабатывается вопрос о возможности установки видеокамер на аварийных участках трасс. Они также должны фиксировать не менее трех видов нарушения ПДД. Отметим, что наиболее частой причиной аварий является отвлечение водителей от управления автомобилем.

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