Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 5:52

В Аксайском районе после вмешательства прокуратуры двум сиротам предоставили жилье

Брат и сестра не могли получить квартиры с 2021 года
Лейла МИРИШОВА
Прокуратура направила в суд исковые заявления

Прокуратура направила в суд исковые заявления

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Аксайском районе после вмешательства местной прокуратуры двум сиротам предоставили жилье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Согласно опубликованной информации, брат и сестра сироты и имеют право на получение благоустроенного дома. Однако, они не могут получить квартиру с 2021 года. Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании районной администрации обеспечить сирот жилплощадью.

- Решениями суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, заявителям предоставлены квартиры, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области женщина обвинила знакомого в изнасиловании, чтобы скрыть измену от своего парня

Когда правда вскрылась, «потерпевшая» стала подсудимой

(Подробности)