В Аксайском районе после вмешательства прокуратуры двум сиротам предоставили жилье

Прокуратура направила в суд исковые заявления
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Аксайском районе после вмешательства местной прокуратуры двум сиротам предоставили жилье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Согласно опубликованной информации, брат и сестра сироты и имеют право на получение благоустроенного дома. Однако, они не могут получить квартиру с 2021 года. Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании районной администрации обеспечить сирот жилплощадью.
- Решениями суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, заявителям предоставлены квартиры, - сообщили в ведомстве.
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