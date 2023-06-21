В Аксайском районе после вмешательства прокуратуры двум сиротам предоставили жилье

Прокуратура направила в суд исковые заявления Фото: Артем КИЛЬКИН

В Аксайском районе после вмешательства местной прокуратуры двум сиротам предоставили жилье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Согласно опубликованной информации, брат и сестра сироты и имеют право на получение благоустроенного дома. Однако, они не могут получить квартиру с 2021 года. Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании районной администрации обеспечить сирот жилплощадью.

- Решениями суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, заявителям предоставлены квартиры, - сообщили в ведомстве.

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