Пламя за считанные минуты охватило восемь квадратных метров Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Батайске произошел пожар в гараже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 20 июня на улице Ленина.

По предварительной информации, гараж начал полыхать около 19:23. Очевидцы вызвали пожарных. Огонь за считанные минуты охватил порядка восьми квадратных метров. Пламя удалось потушить за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На месте тушения работали две спецтехники и девять спасателей, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)