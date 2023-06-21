Владелица иномарки пострадала в ДТП на трассе Азов - Самарское

На проезжей части столкнулись Renault Sandero и Hyundai Solaris. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на трассе Азов - Самарское произошло ДТП с участием двух иномарок. Пострадала владелица одной из машин, рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла 20 июня на территории Азовского района. Предварительно, девушка 25 лет за рулем Renault Sandero не убедилась в безопасности маневра. Отъезжая от края дороги, при повороте налево, она врезалась в Hyundai Solaris.

- Водитель Renault получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, - сообщили в УГИБДД.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго придерживаться правил. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры. Также водителям рекомендуют не отвлекаться в пути на гаджеты или беседы с пассажирами.

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