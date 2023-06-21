Национальное рейтинговое агентство опубликовало данные по рейтингам банков

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) опубликовало данные по кредитным рейтингам в 2023 году. Специалисты агентства подтвердили банку «Центр-инвест» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне А(RU), прогноз «Стабильный». Стабильный прогноз по рейтингу предполагает его неизменность в течение 12-18 месяцев при сохранении текущей бизнес-модели банка.

Подтверждение рейтинга банка на уровне A обусловлено адекватным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, а также грамотными оценками риск-профиля фондирования и ликвидности. Это говорит о показателях высокой надежности и устойчивости банка ко всем кризисным явлениям экономики и геополитики.

Отметим, что высокий рейтинг у банка остается стабильно высоким все пять лет с момента включения в рейтинг АКРА. Специалисты агентства также высоко оценивают качество экономического, социального и экологического управления и отмечают, что «Центр-инвест» является одним из первых банков, начавших развивать ESG-банкинг в России.

Впервые кредитный рейтинг был присвоен банку в 2018 году и ежегодно аналитики агентства подтверждают устойчивые позиции компании.