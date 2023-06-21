В Ростовскую область 21 июня вернутся дожди с грозами

По северу и востоку области днем температура будет от 24 до 29 градусов, в Ростове и Таганроге — 28 градусов. Фото: Дмитрий Кутепов

В среду, 21 июня, в Ростовскую область вернутся дожди с грозами и сильный ветер, отмечено в оперативном ежедневном прогнозе МЧС России по региону.

Ожидается, что ветер по области будет северо-западный 5-10 метров в секунду. В Таганроге и Сальске — 5 метров в секунду, в Таганроге и Казанской — 7 метров в секунду, в Волгодонске — 8 метров в секунду. При этом во время грозы порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

По северу и востоку области днем температура будет от 24 до 29 градусов, в Ростове и Таганроге — 28 градусов, в по югу — до 32 градусов.

При этом в Приазовье будет высокая пожароопасность — 4 класс.

Напомним, что начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова дала прогноз, согласно которому до конца августа в области погода будет в рамках климатической нормы. Самыми жаркими месяцами окажутся июль и август.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальник гидрометцентра рассказала, когда наступят самые жаркие дни лета в Ростовской области

В Ростовской области самыми жаркими месяцами станут июль и август. Прогноз на три летних месяца сообщила «КП-Ростов-на-Дону» начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова (подробности)