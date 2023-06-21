В Ростовскую область 21 июня вернутся дожди с грозами

По северу и востоку области днем температура будет от 24 до 29 градусов, в Ростове и Таганроге — 28 градусов.
Фото: Дмитрий Кутепов
В среду, 21 июня, в Ростовскую область вернутся дожди с грозами и сильный ветер, отмечено в оперативном ежедневном прогнозе МЧС России по региону.
Ожидается, что ветер по области будет северо-западный 5-10 метров в секунду. В Таганроге и Сальске — 5 метров в секунду, в Таганроге и Казанской — 7 метров в секунду, в Волгодонске — 8 метров в секунду. При этом во время грозы порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
По северу и востоку области днем температура будет от 24 до 29 градусов, в Ростове и Таганроге — 28 градусов, в по югу — до 32 градусов.
При этом в Приазовье будет высокая пожароопасность — 4 класс.
Напомним, что начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова дала прогноз, согласно которому до конца августа в области погода будет в рамках климатической нормы. Самыми жаркими месяцами окажутся июль и август.
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